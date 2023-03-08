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НовостиПроисшествия8 марта 2023 12:55

В Башкирии парня, по вине которого в ДТП погиб его друг, осудили на 2 года

Трагедия случилась осенью 2021 года
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Кармаскалинский межрайонный суд Башкирии вынес приговор парню, по вине которого в ДТП погиб его друг.

Трагедия случилась в ночь на 28 ноября 2021 года в Архангелськом районе. На трассе Уфа-Инзер-Белорецк Ford Explorer протаранил ВАЗ-21102. 20-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте, а его 22-летнюю пассажирку с ушибами и переломами успели доставить в больницу.

Позже выяснилось, что погибший был близким другом и одноклассником виновника аварии. Более того – в этот день он гулял на его свадьбе, а через несколько часов погиб, столкнувшись с его же свадебным автомобилем.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». В суде его признали виновным и назначили два года колонии-поселения, а также лишили водительских прав на те же два года.