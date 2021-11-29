Пышная свадьба завершилась жуткой трагедией: молодожен насмерть протаранил своих гостей

Жених сел в чужую машину, чтобы развести гостей по домам

Стали известны подробности жуткой аварии, унесшей жизнь 20-летнего парня. Напомним, все произошло в ночь на 28 ноября в Архангельском районе Башкирии. Там иномарка «Форд» протаранила отечественную «десятку», несколько метров протащив ее по дороге. В итоге от «десятки» осталась лишь груда искореженного металла: ее 20-летний водитель погиб на месте, а его 22-летнюю пассажирку с ушибами и переломами успели доставить в больницу.

Самое ужасное в этой истории, что погибший водитель «десятки» был близким другом и одноклассником предполагаемого виновника аварии. Более того – в этот день он гулял на его свадьбе, желал молодоженам счастья, а через несколько часов погиб, столкнувшись с его же свадебным автомобилем.

«ЕЛЕ НА НОГАХ СТОЯЛ ОТ ШОКА, А НЕ ОТ ТОГО, ЧТО ПЬЯНЫЙ БЫЛ»

В субботу в селе Архангельское царил переполох: женился местный весельчак и балагур Максим М. Свадьбу с размахом играли в местном кафе: тосты за молодых не умолкали, а алкоголь и пожелания счастья лились рекой. Ближе к полуночи гости начали постепенно разъезжаться. Чтобы сэкономить на такси, подвезти гостя до ближайшей деревни вызвался и новоиспеченный супруг. Лихо запрыгнув в белый «Форд», нарядно украшенный лентами, Максим поехал отвозить гостя, а возвращаясь обратно, влетел в «десятку», в которой ехали домой его друг и одноклассник Сергей и еще одна девушка. На скользкой дороге, почти в кромешной темноте, иномарка протаранила отечественную легковушку и протащила ее несколько метров…

От десятки осталась груда искореженного металла

Из-за чего же произошла авария, теперь выясняют дорожные полицейские, которые уже возбудили уголовное дело по факту случившегося. А вот родные Максима и Сергея теперь спорят – кто же из водителей был пьян и не справился с управлением? Ситуацию усугубляет и то, что Максим сел за руль чужой машины и без водительских прав.

- Жених еле на ногах стоял, это он угробил Сергея! – уверяют родственники погибшего.

- Еле на ногах стоял от шока, а не потому, что пил! А вот Сергей с девушкой уже из ЗАГСа уезжали пьяными, вот поэтому так все и произошло, - настаивает вторая сторона.

Впрочем, нашлись и благоразумные люди, которые напомнили, что эта страшная трагедия коснулась каждого. У одного авария забрала жизнь, у другого – превратила самый прекрасный день в жизни в скорбь и боль.

- Жаль пацанов! Одного, что жизнь оборвалась, почти что не начавшись! Другого - неизвестность! Вот это подарок на свадьбу! Господи, что молодость делает! – сокрушаются сельчане.

Как оказалось позже, за 40 дней до трагедии семья Сергея уже похоронила его отца, а еще 4 года назад – его брата. Теперь родственники готовятся к новым похоронам – проводят погибшего в последний путь уже завтра, 30 ноября.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье погибшего.