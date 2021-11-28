В жуткой аварии в день свадьбы друга погиб 20-летний парень из Башкирии

Фото: региональная Госавтоинспекция

Жуткая трагедия произошла сегодня ночью в селе Архангельское. Там в аварии погиб 20-летний парень – причем погиб по вине своего друга, у которого в этот день гулял на свадьбе.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, все произошло около полуночи. На автодороге, неподалеку от села, столкнулись белый «Форд», за рулем которого находился жених, и «десятка» под управлением 20-летнего местного жителя. Обе машины сильно смяло, а водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте. Его 22-летнюю пассажирку с травмами увезли в больницу.

Сейчас дорожные полицейские устанавливают, что стало причиной роковой аварии – обледеневшая дорога или по вине кого-то из участников аварии. Уже известно, что у водителя «Форда» не было при себе прав.

Фото: региональная Госавтоинспекция

- 20 лет, жизнь только началась, - скорбят односельчане погибшего парня.

- Спи спокойно, Сергей. Мы всегда будем тебя помнить, - соболезнуют друзья погибшего.