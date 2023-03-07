В Уфе начальник отделения военкомата Константин Выропаев признался в получении взятки

В Уфе на судебном заседании 7 марта начальник отделения подготовки и призыва военкомата трех районов признался в получении взятки за помощь в освобождении призывника от военной службы

В Уфе на судебном заседании 7 марта начальник отделения подготовки и призыва военкомата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Константина Выропаев признался в получении взятки за помощь в освобождении призывника от военной службы. Об этом со ссылкой на инстанцию сообщил ТАСС.

Согласно материалам дела, с апреля 2019 по 2022 год Выропаев получил взятку в виде оказания услуг имущественного характера в значительном размере, а также деньги через посредника за освобождение от призыва на военную службу молодых людей. Обвиняемый организовал для них прохождение медосвидетельствования и выдачу заключений, согласно которым тех освободили от службы и зачислили в запас.

Супруге Константина Выропаева Анжелике ранее вынесли приговор по уголовному делу о посредничестве в получении взятки. Ей назначили три года условного срока и крупный штраф. Женщина созналась в содеянном и раскаялась.