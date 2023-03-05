В третьем за сутки смертельном пожаре в Башкирии погиб 55-летний мужчина

фото: МЧС РБ
В башкирском городе Баймаке при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.
Инцидент произошел днем 5 марта на улице Таналычка. Там загорелся бревенчатый дом. Пожар уже ликвидирован. Спасатели обнаружили тело 55-летнего жильца во время тушений.
Предварительной причиной случившегося стало небезопасное использование печи. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.
фото: МЧС РБ
Напомним, за последние сутки это уже третий пожар в Башкирии со смертельным исходом. Минувшей ночью в огне погибли двое жителей Уфимского района и мужчина из Кушнаренковского.