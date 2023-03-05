В третьем за сутки смертельном пожаре в Башкирии погиб 55-летний мужчина

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Баймаке при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел днем 5 марта на улице Таналычка. Там загорелся бревенчатый дом. Пожар уже ликвидирован. Спасатели обнаружили тело 55-летнего жильца во время тушений.

Предварительной причиной случившегося стало небезопасное использование печи. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

фото: МЧС РБ

Напомним, за последние сутки это уже третий пожар в Башкирии со смертельным исходом. Минувшей ночью в огне погибли двое жителей Уфимского района и мужчина из Кушнаренковского.