В сгоревшем доме в Башкирии погиб пожилой мужчина

фото: МЧС РБ

В сгоревшем доме в Кушнаренковском районе Башкирии погиб пожилой мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел на улице Мира в деревне Верхнесаитово ночью 5 марта. Возгорание возникло в бревенчатом доме и бане. Его тушили добровольная команда и другие экстренные службы

Спасатели обнаружили погибшего 76-летнего пенсионера во время тушения и разбора конструкций. В причинах случившегося разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

Напомним, той же ночью при пожаре в бане под Уфой погибли два человека.