В сгоревшем доме в Башкирии погиб пожилой мужчина

фото: МЧС РБ
В сгоревшем доме в Кушнаренковском районе Башкирии погиб пожилой мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.
Инцидент произошел на улице Мира в деревне Верхнесаитово ночью 5 марта. Возгорание возникло в бревенчатом доме и бане. Его тушили добровольная команда и другие экстренные службы
Спасатели обнаружили погибшего 76-летнего пенсионера во время тушения и разбора конструкций. В причинах случившегося разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.
Напомним, той же ночью при пожаре в бане под Уфой погибли два человека.