Под Уфой при пожаре в бане погибли два человека

фото: МЧС РБ

Ночью 5 марта в Уфимском районе при пожаре в бане погибли два человека. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов о пожаре в деревне Осоргино поступил в службу спасения в 3:40. К прибытию пожарных открытым огнем горела баня с мансардой и отдельно стоящая беседка.

– На тушение подано три ствола РСК-50, пожар удалось локализовать на площади 66 м2. Открытое горение ликвидировано, – передали в экстренном ведомстве. – К ликвидации пожара привлечено 22 человека и 9 единиц техники.

В ходе тушения в бане были обнаружены тела двух погибших. Их личности устанавливаются.