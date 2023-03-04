Мизулина высказалась о проверках уфимских школьников к причастности к ЧВК «Редан»

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Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала пост на странице своих социальных сетей, в котором выразила свое отношение к проверкам в школах Уфы на предмет причастности детей к ЧВК «Редан».

По ее словам, к ней стали приходить сообщения от учеников из столицы Башкирии, которые рассказывают о том, что учителя на уроках проверяют их телефоны на наличие групп ЧВК в социальных сетях. В случае нахождения педагоги, отметила Мизулина, предупреждают о том, что будут вызывать родителей.

– Не разделяю такой подход, толку от этого не будет. Ребята напуганы. Спрашивают, кто такие «ПДН», какие последствия будут и почему им запрещают носить черные кофты, – отметила она.

Ранее «Комсомолка» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах передавала, что ажиотаж в Уфе вокруг ЧВК «Редан» слишком преувеличен.