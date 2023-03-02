Фото: соцсети

Родители обсуждают новую субкультуру и беспокоятся из-за того, что может появиться ЧВК «Редан» в Уфе. Все из-за того, что их детей вовлекут в сходки и потасовки.

Ранее в местных соцсетях уже появлялись слухи о том, что уже скоро подростки собираются на встречу в торговых центрах, правда, а позже все подобные сообщения были удалены. Создатель одно из тематических сообществ и вовсе заявил, что это была шутка, а сам он и вовсе не живет в Башкирии.

ЧВК Редан в Уфе

Официальных комментариев на этот счет от правоохранительных органов не поступало. Однако в беседе с «Комсомолкой» собственный источник пояснил, что ажиотаж вокруг ситуации с ЧВК «Редан» в Уфе совершенно не оправдан.

- Никаких задержаний подростков, якобы относящихся к той или иной субкультуре, в Уфе не проводилось. Да и вообще – если дети собираются в торговых центрах - что в этом противозаконного? Конечно, речь не идет о драках, но таких случаев зафиксировано не было. и вообще, не нужно накручивать себя на эту тему, ситуация слишком раздута, - уверяет наш собеседник.

Что такое ЧВК «Редан», и чем прославились подростки, устраивающие потасовки в торговых центрах, читайте в материале наших коллег.