В Башкирии мужчина упал во время чистки крыши своего дома и скончался под толщей снега

В башкирском городе Кумертау 70-летний местный житель упал во время чистки крыши частного дома и скончался под толщей снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

В башкирском городе Кумертау 70-летний местный житель упал во время чистки крыши частного дома и скончался под толщей снега. Об этом 28 февраля в своем телеграм-канале сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

– При очистке снега с крыши частного дома погиб 70-летний мужчина: он упал с кровли и его завалило снегом, – написал руководитель аварийного ведомства.

Гумеров призвал жителей соблюдать технику безопасности во время уборки крыши дома от снега и льда: при работе не высоте необходимо обеспечить себе соответствующую страховку.

Напомним, аналогичные случаи ранее фиксировали в городе Уфе: тогда погибли мужчины 62 и 37 лет.