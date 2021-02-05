В Уфе мужчину насмерть завалило снегом

фото: УГЗ по Уфе

Сегодня днем, 5 февраля, в Уфе 37-летнего мужчину насмерть завалило снегом. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Горожанин занимался чисткой крыши одноэтажного частного дома по улице Аграрной в поселке 8 Марта. В какой-то момент на мужчину сошла целая глыба снега, которая полностью завалила его. Заметившие это очевидцы вызвали спасателей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС достали уфимца без признаков жизни из завала. Его передали медикам, однако тем оставалось только констатировать смерть мужчины.