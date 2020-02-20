Уфимец погиб во время чистки снега на крыше
В Уфе во время чистки снега на крыше погиб 62-летний мужчина. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.
Несчастный случай произошел сегодня, около пяти часов вечера, в Октябрьском районе башкирской столицы. По предварительным данным, уфимец чистил снег на крыше пристроя частного жилого дома. В какой-то момент с кровли произошел сход снежной массы. Она снесла мужчину и накрыла его с головой. Прибывшей на место происшествия бригаде «скорой» оставалось только констатировать смерть.
– До прибытия экстренных служб соседи откопали верхнюю часть пострадавшего, но мужчина уже скончался, – рассказали в УГЗ.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU