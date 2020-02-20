Уфимец погиб во время чистки снега на крыше

20 Февр. 2020 2020-02-20T19:02:37+03:00

Соседи откопали мужчину, но было уже поздно

Изменить размер текста: A A

В Уфе во время чистки снега на крыше погиб 62-летний мужчина. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.

Несчастный случай произошел сегодня, около пяти часов вечера, в Октябрьском районе башкирской столицы. По предварительным данным, уфимец чистил снег на крыше пристроя частного жилого дома. В какой-то момент с кровли произошел сход снежной массы. Она снесла мужчину и накрыла его с головой. Прибывшей на место происшествия бригаде «скорой» оставалось только констатировать смерть.

– До прибытия экстренных служб соседи откопали верхнюю часть пострадавшего, но мужчина уже скончался, – рассказали в УГЗ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU