2020-02-20T19:02:37+03:00
Происшествия

Уфимец погиб во время чистки снега на крыше

Соседи откопали мужчину, но было уже поздно
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УГЗ по Уфефото: УГЗ по Уфе
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В Уфе во время чистки снега на крыше погиб 62-летний мужчина. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.

Несчастный случай произошел сегодня, около пяти часов вечера, в Октябрьском районе башкирской столицы. По предварительным данным, уфимец чистил снег на крыше пристроя частного жилого дома. В какой-то момент с кровли произошел сход снежной массы. Она снесла мужчину и накрыла его с головой. Прибывшей на место происшествия бригаде «скорой» оставалось только констатировать смерть.

– До прибытия экстренных служб соседи откопали верхнюю часть пострадавшего, но мужчина уже скончался, – рассказали в УГЗ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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