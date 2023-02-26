Подозреваемому в убийстве бывшей девушки и смертельном ДТП жителю Уфы грозит пожизненный срок

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Накануне в Башкирии произошел жуткий случай: 22-летний уфимец жестоко расправился с бывшей 16-летней девушкой и ее новым 20-летним молодым человеком. По версии следствия после совершения преступления подозреваемый совершил ДТП, в котором погиб водитель легковушки.

В минувшую субботу, 25 февраля, стало известно, что 22-летний уфимец на почве ревности выследил в селе Киргиз-Мияки свою бывшую девушку и ее нового возлюбленного и убил обоих, используя в качестве оружия нож и молоток. Затем ревнивец покинул место преступления, добрался до своего дома и пересел в другой автомобиль.

На территории Миякинского района Башкирии она вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с «Ладой Гранта». Находившийся за рулем 61-летний местный житель погиб на месте, а его пассажир получил несколько травм. Сам подозреваемый также сильно пострадал и вскоре был доставлен в больницу.

На данный момент возбуждены два уголовных дела, одно из которых, по двойному убийству, взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя СУ СК по Башкирии доложить об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Подозреваемому в двойном убийстве и смертельном ДТП грозит пожизненное лишение свободы, сообщает ГТРК «Башкортостан».