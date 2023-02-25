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Жителей Башкирии потрясла новость об убийствах, которые совершил обычный 22-летний студент УГНТУ в Киргиз-Мияках. Динар Д. (здесь и далее – имена изменены) выслеживал свою бывшую 16-летнюю девушку Анну К. в течение дня, а затем убил вместе с ее новым парнем, вооружившись ножом и молотком. На этом его жертвы не закончились, в попытке побега парень вылетел на встречную полосу, где совершил смертельное ДТП. На месте погиб 61-летний водитель автомобиля, в который он врезался.

«Начал избивать»

История любви между Динаром и Аней поначалу была самой обычной. Влюбленная пара часто появлялась вместе, а после их отношения пошли на разлад. Когда они расстались, то решили быть друзьями, однако дружба получалась только с одной стороны — Динар сильно ревновал Аню и не хотел ее отпускать.

— Он вел себя неадекватно после расставания, кричал на нее, а в последнее время начал избивать, но никто и не думал, что дойдет до такого, — рассказали знакомые Ани.

Впоследствии у девушки появился новый возлюбленный и тогда, со слов знакомых, ситуация стала еще хуже. Пока однажды он не выследил их и не убил прямо посреди улицы. Тела влюбленных так и нашли рядом — парень находился в машине, а девушка лежала в снегу неподалеку.

«Любовь погубила»

После совершенного преступления Динар незамедлительно скрылся с места убийства. Сначала он сел в машину отца, на которой приехал, а потом уже поменял автомобиль на свой и пустился на трассе. В какой-то момент он резко вывернул на встречную полосу и столкнулся с «Lada Granta».

В автомобиле ехали отец с сыном. 61-летний мужчина, который всю жизнь работал водителем, скончался на месте, а его сын сейчас находится в больнице. Динар сейчас также находится в медицинском учреждении, где его допрашивают следователи.

В окружении студента не верят, что он мог совершить такое. Спокойный веселый, о нем рассказывают, как о человеке, который всегда был в центре внимания и приветливо общался со всеми.

— Это мой одноклассник, прекрасный парень был, хорошо учился и был душой компании. Любовь погубила. Мы все в трауре и большом шоке, он отличный был парень, — рассказала его знакомая.

«Не могу поверить»

В то же время сейчас все скорбят по погибшей Ане. Про нее тоже рассказывают только хорошие вещи, отмечая, что она была доброй и веселой девушкой.

— Милая, я всегда буду помнить тебя и любить. Не могу поверить, что тебя больше нет, — скорбят родные.

В разговоре с корреспондентом «КП-Уфа» в ее окружении рассказали, что семья Ани никак не может поверить в случившееся.

— Родителям сейчас очень тяжело, потому что потеряли свою дочь в таком раннем возрасте, — рассказал знакомый девушки.

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