Влюбленный из Башкирии устроил кровавую расправу над 16-летней девушкой и ее парнем

Фото: Следственный комитет Башкирии

В районе Башкирии разыгралась настоящая кровавая драма. 22-летний уфимец на почве ревности убил свою бывшую 16-летнюю девушку и ее 20-летнего друга, сообщили в Следственном комитете республики. Попытавшись скрыться, он попал в аварию, в которой скончался еще один человек.

Выслеживал возлюбленных

Причиной кровавого преступления стала банальная ревность. Недавно фигурант уголовного дела расстался со своей 16-летней девушкой, договорившись, что они будут друзьями. Общение действительно не прекращалось, пока у нее не появился 20-летний поклонник.

Вот тогда отвергнутый влюбленный понял, что не может быть просто другом. Вооружившись ножом и молотком, он начал выслеживать пару, а потом все же нашел подходящий момент и убил обоих.

Тела нашли рядом

В СК сообщили, что тела погибших нашли в одном и том же месте в селе Киргиз-Мияки. Парень находился в собственной машине, а тело девушки лежало неподалеку от нее. Убитые были все в крови из-за многочисленных ножевых ранений.

Сам же нападавший успел скрыться на автомобиле своего отца «ВАЗ 2107», а после пересел в свой «ВАЗ 2114».

Фото: МВД Башкирии

Еще одна смерть

Ориентировка подозреваемого быстро была передана всем полицейский постам и патрулям Миякинского и соседних районов. Машину вскоре заметили, а когда начали преследование, парень выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». Здесь тоже без жертв не обошлось – пассажир «Гранты» погиб, а водителей доставили в больницу.

– В настоящее время подозреваемый находится в больнице, с ним работают следователи, – сообщили в прокуратуре Башкирии

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, отметили в Следственном комитете. В МВД Башкирии также возбудили уголовное дело о нарушении правил движения, повлекшем смерть человека. Расследование взяли под контроль в прокуратуре республики.

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