В Башгидромете рассказали, когда в республике прекратится снегопад

No_title Фото: Алексей БУЛАТОВ

Метеорологи рассказали, когда в Башкирии прекратятся снегопады.

Башкирию накрыли февральские метели и снегопады, на дорогах снежные заносы и местами гололедица. Из-за разбушевавшейся непогоды рано утром 21 февраля Уфа встала в 9-балльных пробках, а главный Госавтоинспектор Башкирии попросил водителей по возможности не выезжать на дальние расстояния. Как написал Владимир Севастьянов у себя в телеграм-канале, снегопад продлится до конца февраля.

О том, когда прекратится снегопад и уляжется метель, в беседе с «КП-Уфа» рассказала начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитова.

- Сегодня территория республики находится под влиянием циклона, который принес временами осадки и снежные заносы на дорогах. Подобные метеоусловия продлятся до 22-24 февраля, - пояснила Гульназ Загитова.

Проще говоря, ранее 24 февраля ожидать прекращения снегопадов не следует.