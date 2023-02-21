Начальник ГИБДД Башкирии: снегопад в республике сохранится до конца февраля

Обильные снегопады, начавшиеся в Башкирии 21 февраля, сохранятся до конца месяца Фото: Олег УКЛАДОВ

Обильные снегопады, начавшиеся в Башкирии 21 февраля, сохранятся до конца месяца. Об этом со ссылкой на прогнозы синоптиков в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

По словам главного гаишника республики, сейчас на дорогах наблюдается метель, снежный накат, местами гололедица. На отдельных участках трасс видимость из-за осадков сократилась до 500 метров.

– Рекомендую в эти дни водителям быть более внимательными в неблагоприятных погодных условиях. По возможности, не выезжать на дальние расстояния, особенно в ночное время. В условиях непогоды в целях оказания помощи автомобилистам на региональных и федеральных автодорогах мы увеличим количество экипажей. В случае возникновения сложной ситуации на дорогах все участники движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции, – написал Севастьянов.

Он попросил водителей скорректировать поведение на дороге, быть предельно осторожными, избегать резких маневров и торможений. Начальник ГИБДД Башкирии также призвал автомобилистов пристегиваться, при возникновении поломки обозначать машину аварийным знаком и надевать при ремонте транспорта свтоотражающий жилет.