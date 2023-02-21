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НовостиОбщество21 февраля 2023 3:32

Утром 21 февраля в Уфе на фоне снегопада зафиксировали 9-балльные пробки

Движение затруднено почти по всему городу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
утром 21 февраля, в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки. «Яндекс» оценивает их в девять баллов

утром 21 февраля, в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки. «Яндекс» оценивает их в девять баллов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня утром, 21 февраля, в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки. «Яндекс» оценивает их в девять баллов. Местная ГИБДД сообщила об ухудшении видимости на дорогах из-за сильного снегопада.

По состоянию на 8:30 движение затруднено почти по всей башкирской столице. Заторы образовались на Нагаевском шоссе (в сторону города), улицах Колгуевской, Софьи Перовской, Сочинской, Заки Валиди, Набережной, Революционной, 50 лет СССР, Шафиева, Российской и проспекте Октября. В Сипайлово «стоят» улицы Маршала Жукова, Юрия Гагарина, а в северной части города – Уфимское Шоссе, улицы Александра Невского, Кемеровская, Комарова и Сельская Богородская.

Согласно прогнозам, дорожный трафик в Уфе разгрузится ближе к десяти часам утра.