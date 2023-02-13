В Уфе ликвидировали кладбище автомобилей возле новостройки по улице Амурской

В Уфе ликвидировали кладбище автомобилей возле новостройки по улице Амурской. Об этом «КП-Уфа» 13 февраля сообщил собеседник. Он поделился снимком, на котором видно освобожденную от рухляди территорию.

Напомним, свалка автохлама появилась несколько лет назад на территории штрафстоянки и вызывала возмущение местных жителей. Они жаловались на нарушение эстетики города и опасность для населения – машины там были навалены друг на друга в пять рядов. Арбитражный суд Башкирии еще в начале 2022 года по иску компании-застройщика обязал владельцев штрафстоянки вывезти оттуда 700 развалюх.