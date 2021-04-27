Жильцы новостройки в Уфе жалуются на кладбище автомобилей

фото: соцсети

Уфимцы, проживающие в новостройке на улице Чапаева, жалуются на кладбище автомобилей, которое образовалось прямо перед их домом. Свалка машин находится на территории местной автостоянки.

фото: соцсети

– Свалка представляет угрозу для жителей и частного сектора. Машины навалены друг на друга в пять рядов, сброд диких собак на этой свалке и на территории жилищного комплекса. Рядом стоит мечеть Ар-Рахим, нарушена вся культура и эстетика города, – написал возмущенный горожанин в соцсетях.

фото: Google Maps

По его словам, в новом доме, напротив которого раскинулось кладбище автохлама, «живут как минимум 400 семей». Власти города тем временем «не предпринимают никаких мер» для устранения свалки.