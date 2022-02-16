В центре Уфы разберут огромное кладбище автомобилей, у которого два года пытались найти хозяев. Придется вывозить 700 развалюх

Всего на стоянке сейчас находятся около 700 автомобилей Фото: Кирилл ПЕНКИН

В Уфе владельцев штрафстоянки на улице Амурской через суд заставили освободить территорию рядом с новостройкой.

ЧТО ЭТО ЗА СТОЯНКА ТАКАЯ?

Ситуация, возмущавшая уфимцев, началась еще несколько лет назад. Согласно документам Арбитражного суда, в 2013 году застройщик получил для развития территорию рядом с улицей Айской и проспектом Салавата Юлаева. Рядом оказалась штрафстоянка, владельцы которой заключили с руководством республики контракт на работу до 2023 года. В конце 2019 года подошли к завершению сроки сдачи дома – но стройку так и не смогли закончить вовремя, а юристы строителей обратилась в Арбитражный суд. Застройщик посчитал, что владельцы штрафстоянки на 700 машин самовольно захватили территорию земельного участка и помешали работе ее сотрудников.

В суде выяснилось, что первые владельцы стоянки продали права на работу (вместе с требованиями к владельцам эвакуированных автомобилей – Ред.) другой компании. Вот только эта фирма прекратила существование в 2019 году, перед этим передав все права уже третьей фирме. Судебные тяжбы продолжались два года.

ЛИКВИДАЦИЯ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

В итоге судья увидел в действиях первого владельца злоупотребление правом – компания продолжала использовать участок после передачи прав него другому предприятию. Также суд признал обоснованными требования и к последнему владельцу штрафстоянки за работу в качестве неспециализированного предприятия на спорном земельном участке.

В итоге обе компании обязали в течение 45 дней освободить территорию рядом со стройкой. Если этого не произойдет в указанный срок, то мэрия Уфы самостоятельно вывезет весь автохлам, а заплатят за это солидарно первый и последний владелец штрафстоянки.

Ранее мы уже публиковали материалы о том, что в Уфе есть еще несколько кладбищ автомобилей. Они находятся в Сипайлово и Черниковке.