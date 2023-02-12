В Башкирии похоронили погибшего в СВО 31-летнего Александра Калашникова

Фото: администрация Сибая

В Сибае 12 февраля проводили в последний путь 31-летнего младшего сержанта Александра Калашникова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Мужчина погиб 1 февраля во время выполнения боевых задач.

Александр родился в Сибае, окончил девять классов школы №7, после отучился в Сибайском многопрофильном профессиональном колледже. В 2010 году проходил военную службу. В июне 2022 года заключил контракт с Министерством обороны для участия в специальной военной операции.

– Отзывчивый, веселый и открытый человек. Лучший сын, надежный друг, хороший спортсмен. Он навсегда останется в памяти всех, кто его знал, – рассказали о погибшем.

Калашникова наградили посмертно орденом Мужества, награду получила его мама.