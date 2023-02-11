В Башкирии попрощаются с погибшим в СВО добровольцем батальона имени Доставалова

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Во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Сибая. Об этом стало известно 10 февраля. Александр Калашников ушел на СВО в качестве добровольца отряда имени Доставалова.

– Погиб наш друг, товарищ и брат. Ушел на СВО в составе добровольческого батальона имени Достовалова еще в начале лета. Был отличным другом, братом. Светлая память, – пишут его родные.

Прощание с Александром состоится 12 февраля в Сибае, в кинотеатре «Мир». Желающие проводить его в последний путь могут прийти с 8:00 до 9:00.