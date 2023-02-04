Премьер Башкирии Назаров обследовал площадку будущего студенческого кампуса в Уфе

фото: телеграм // Андрей Назаров

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров обследовал площадку будущего межвузовского студенческого кампуса в Уфе – здание IQ-парка. Об этом 4 февраля чиновник сообщил в своем телеграм-канале.

– Вместе с ректорами и представителями заинтересованных организаций мы увидели проектные решения по зданию IQ-парка, прошли по всем этажам, где в перспективе планируется собрать лучшие умы не только из нашей республики, но и со всей России, – написал премьер. – Сейчас идет активная работа над функциональным наполнением первой очереди IQ-парка.

Назаров добавил, что после осмотра площадки в Центре управления республикой прошло заседание, посвященное созданию студенческого городка. На совещание пригласили членов регионального штаба по вопросам строительства объекта и представителей компании-концессионера «Кампус». По итогам обсуждения было принято решение о формировании управленческой команды, которая будет заниматься реализацией проекта.

Напомним, общая стоимость создания кампуса центра превышает 20 млрд рублей. Основной комплекс его зданий разместят на южном склоне города. В состав студенческого городка войдут жилые модули для студентов, преподавателей и гостей на 4,4 тыс мест, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и общепита, спортивные и развлекательные зоны, а также площадки для культурно-массовых мероприятий. Полностью строительство объекта должно завершиться в 2025 году, а реконструируемый сейчас IQ-парк планируется открыть до конца текущего года.