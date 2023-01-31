Строительство межвузовского студенческого кампуса в Уфе завершится в 2025 году

Строительство межвузовского студенческого кампуса в Уфе планируется завершить в 2025 году

Строительство межвузовского студенческого кампуса в Уфе планируется завершить в 2025 году. Первая очередь студгородка – реконструируемый IQ-парк – будет сдан в эксплуатацию в конце текущего года. Об этом на оперативном совещании в башкирском правительстве 31 января сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

– [Студенческий кампус площадью] более 146 тыс. квадратных метров станет местом концентрации научных и образовательных ресурсов, притяжения студентов и молодых ученых, центром сбора, анализов и внедрения передовых технических решений, бизнес-идей. Это будет не только местом для проживания и работы студентов и ученых, но и местом пересечения бизнес-идей с наукой. Надеемся, что это даст толчок для завтрашнего прогрессивного развития Башкортостана, – сказал премьер.

Напомним, общая стоимость создания кампуса центра превышает 20 млрд рублей. Основной комплекс его зданий разместят на южном склоне города. В состав студенческого городка войдут жилые модули для студентов, преподавателей и гостей на 4,4 тыс мест, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и общепита, спортивные и развлекательные зоны, а также площадки для культурно-массовых мероприятий.