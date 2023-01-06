Премьер Башкирии рассказал о ходе создания студенческого кампуса в Уфе

фото: телеграм // Андрей Назаров

Премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров рассказал о ходе создания межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе. Чиновник поделился текущим прогрессом в своих соцсетях 6 января.

По словам Назарова, сейчас в рамках реконструкции IQ-парка под нужды кампуса были отремонтированы инженерные коммуникации, подготовлены новые системы отопления, вентиляции и дымоудаления.

– Все покрасили, возвели новые стены, заменили фасады и противопожарные двери. В этом году рабочие усилят кровлю здания и укрепят фундамент, – отметил премьер республики.

Чиновник добавил, что общая площадь кампуса составит более 146 тыс. квадратных метров. На Международной неделе бизнеса Башкирия подписала концессионное соглашение по созданию студенческого городка. Объем инвестиций в проект составляет 26,8 млрд рублей.