В ночь на 1 февраля в Уфе перекроют проезд по улице Летчиков

фото: ufacity.info

В Уфе с 21:00 31 января до 7:00 1 февраля будет перекрыт проезд по улице Летчиков на участке между пересечениями с Союзной и Миловской. В период ограничения там будут вестись работы по расчистке дорог и тротуаров от снега. Об этом предупредила городская администрация.

– Такая уборка проводится в ночное время и ранним утром для того, чтобы не мешать потоку транспорта днем, – передали в мэрии.

Жителей попросили с пониманием отнестись к ограничению и не оставлять машины вдоль дорог – это мешает уборке снега тракторами.

Напомним, ранее начальник ГИБДД Башкирии назвал аномальный снегопад причиной 9- и 10-балльных пробок, которые стали возникать в Уфе с началом 2023 года