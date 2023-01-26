Начальник ГИБДД Башкирии озвучил причину 10-балльных пробок в Уфе

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов назвал аномальный снегопад причиной больших пробок, которые стали возникать в Уфе с началом 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов назвал аномальный снегопад причиной 9- и 10-балльных пробок, которые стали возникать в Уфе с началом 2023 года. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции об итогах работы за прошлый год.

– Он [снегопад] был недолгим, но успело выпасть большое количество осадков в виде снега. В результате те улицы, которые помогают нам разгружать основные артерии нашего города, на сегодняшний день остаются неготовыми, чтобы спокойно функционировать, – цитирует руководителя дорожной полиции ГТРК «Башкортостан».

Севастьянов добавил, что в башкирской столице с подачи республиканской ГИБДД был создан график уборки улиц от снега. К этой работе привлекаются как сотрудники ДПС, так и чиновники из городской администрации. Для очистки дорог отдельные их участки перекрываются, а оставленные на обочинах машины эвакуируются.

Напомним, аномальный снегопад обрушился как на Уфу, так и всю Башкирию в самом начале января.