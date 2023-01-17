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НовостиОбщество17 января 2023 13:45

В Уфе вечером 17 января зафиксировали 10-балльные пробки

Такое явление на дорогах города происходит уже второй день подряд
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня вечером, 17 января, в Уфе вновь зафиксировали 10-балльные пробки. Такую оценку заторам в столице Башкирии дал сервис «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, заторы образовались на многих городских улица. Столпотворения из транспорта образовались на улицах Софьи Перовской, Мубарякова, Менделеева,Сочинская, Бакалинская, Степана Кувыкина, Минигали Губайдуллина, Степана Злобина, Сагит Агиша, 50-летие Октября, Карла Маркса, Аксакова, Ленина Седова, Сельская Богородская, Уфимское шоссе, Интернациональная, Комсомольская, Шафиева, 50 лет СССР, Революционной, Кирова, Чернышевского, Цюрупы, Заки Валиди, проспекте Октября, бульваре Ибрагимова и многих других.

«Яндекс. Пробки» прогнозирует, что ситуация на дорогах нормализуется к 20:00.

Напомним, пробки стали для башкирской столицы регулярным явлением. Огромные заторы фиксировались сегодня утром (8-балльные) и вчера вечером (10-балльные).