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НовостиПроисшествия30 января 2023 12:04

Опубликованы видео с регистраторов двух столкнувших в Уфе автобусов

Одна из пассажирских машин врезалась в архитектурный памятник, в ДТП пострадали шесть человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД Уфы

фото: ГИБДД Уфы

В сети появились видео с регистраторов двух столкнувшихся в Уфе автобусов. Записи опубликовал телеграм-канал Mash Batash.

На кадрах видно, как «Лотос» выезжает на перекресток улиц Цюрупы и Достоевского. В этот момент с ним сталкивается «Нефаз». После удара первый автобус съезжает с проезжей части и врезается в объект культурного наследия – дом Якушевых. На видео можно заметить, что один из пассажиров «Лотоса» буквально вываливается из салона из-за разбившегося окна.

Напомним, это ДТП произошло утром 30 января. Как уточнили «КП-Уфа» в Минздраве Башкирии, в аварии пострадали шесть человек (детей среди них не было): четверых доставили в больницу скорой медицинской помощи, двое будут наблюдаться амбулаторно. Проверку по факту инцидента проводит региональная прокуратура.