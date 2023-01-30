Опубликованы видео с регистраторов двух столкнувших в Уфе автобусов

фото: ГИБДД Уфы

В сети появились видео с регистраторов двух столкнувшихся в Уфе автобусов. Записи опубликовал телеграм-канал Mash Batash.

На кадрах видно, как «Лотос» выезжает на перекресток улиц Цюрупы и Достоевского. В этот момент с ним сталкивается «Нефаз». После удара первый автобус съезжает с проезжей части и врезается в объект культурного наследия – дом Якушевых. На видео можно заметить, что один из пассажиров «Лотоса» буквально вываливается из салона из-за разбившегося окна.

Напомним, это ДТП произошло утром 30 января. Как уточнили «КП-Уфа» в Минздраве Башкирии, в аварии пострадали шесть человек (детей среди них не было): четверых доставили в больницу скорой медицинской помощи, двое будут наблюдаться амбулаторно. Проверку по факту инцидента проводит региональная прокуратура.