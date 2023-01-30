Фото: Прокуратура Башкирии

Сегодня утром, 30 января, в Уфе пассажирский автобус врезался в дом Якушевых. Об этом в своем телеграм-канале рассказал региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась на перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского. Согласно предварительной информации, здесь произошло столкновение двух пассажирских автобусов НефАЗ и «Лотос», после которого последний врезался в объект культурного наследия – дом Якушевых.

Региональное МЧС сообщило, что в результате произошедшего никто не погиб, однако три человека получили травмы. В настоящее время на месте ЧП проводится медицинский осмотр. Один из пассажиров доставлен в больницу.