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НовостиПроисшествия30 января 2023 7:46

Прокуратура начала проверку по факту ДТП с 2 пассажирскими автобусами

В результате аварии пострадало три человека
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Прокуратура Башкирии

Фото: Прокуратура Башкирии

Прокуратура начала проверку по факту ДТП с двумя пассажирскими автобусами. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Авария случилась сегодня утром, 30 января, на перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского. Согласно предварительной информации, здесь произошло столкновение двух пассажирских автобусов НефАЗ и «Лотос», после которого последний врезался в объект культурного наследия – дом Якушевых.

Региональное МЧС сообщило, что в результате произошедшего никто не погиб, однако три человека получили травмы. Один из пассажиров доставлен в больницу.

На место происшествия для координации действий правоохранителей выехали прокуроры Уфы Сергей Воронов и Советского района Рафис Гайнутдинов.

Прокуратура планирует проверить работу организаций-перевозчиков в части обеспечения требований безопасности при осуществлении перевозок пассажиров и эксплуатации транспорта средств, а также уполномоченных органов, которые ответственны за содержание транспортной инфраструктуры города.