50 новых трамваев доставят в Уфу до конца года

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В Уфу до конца текущего доставят 50 новых трамваев. Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок.

Как следует из документации, уфимское «Управление инфраструктурой транспорта» ищет исполнителя заказа по перевозке из Москвы в Уфу 50 трамвайных вагонов КТМ 71-623-02 (23 штуки) и Татра Т3 (27 штук).

Погрузочные работы на территории отправителя должны обеспечиться силами исполнителя заказа. Также он должен осуществить разгрузку техники на территории УИТ.

– Исполнитель обязан предоставить автокран грузоподъемностью не менее 50 тонн или два крана по 25 тонн, груза-захватные приспособления (траверса, стропы (тканевые)), а также специально обученный персонал (стропальщики), – гласит заявка.

Доставка должна быть осуществлена не позднее 15 декабря текущего года. Начальная (максимальная) цена договора – 16 491 833,50 рублей. Оплата будет произведена из собственных средств УИТ.