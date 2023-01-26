Башкирия приняла более 900 беженцев из Украины и Донбасса

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Башкирия с апреля 2022 года приняла более 900 беженцев из Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Вынужденных переселенцев дали кров в пунктах временного размещения. Об этом 25 января в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер регионального правительства Ирек Сагитов.

– С марта месяца прошлого года мы активно оказываем помощь братским республикам и новым регионам Российской Федерации, – написал чиновник. – Формируется и направляется гуманитарный груз для мобилизованных из Башкортостана и военнослужащих добровольческих батальонов.

Напомним, под Новый год, 31 декабря, в Уфу приехали 44 вынужденных переселенца из Донецкой народной республики. Среди них было шестеро детей.