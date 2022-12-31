В Уфу приехали 44 вынужденных переселенца из ДНР

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Сегодня утром, 31 декабря, в Уфу приехали 44 вынужденных переселенца из Донецкой Народной республики и пункта временного размещения в Таганроге. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

Среди прибывших сегодня на уфимский железнодорожный вокзал 38 взрослых и шестеро детей. Вместе с ними приехал пес по кличке Рэм.

Переселенцы разместили в пункте временного размещения Уфы на базе профилактория «Речные зори». Граждан обеспечат трехразовым горячим питанием и в случае необходимости медицинской помощью.

– Дети будут учиться, взрослым будут предоставлены предложения по трудоустройству, а также оказана помощь в оформлении документов, – заявил Фарит Гумеров.