«Думал, что умираю»: после покорения Килиманджаро уфимец без ног оказался при смерти

Фото: соцсети Набиева

Потерявший ноги блогер из Уфы Рустам Набиев сообщил 11 декабря, что после покорения Килиманджаро, у него резко ухудшилось состояние здоровье. Житель республики сообщил, что у него резко до 40 поднялась температура и начало трясти, все это сопровождалось сильной болью в животе. Чтобы спастись, ему срочно пришлось обращаться в местную больницу.

– Честно, я думал, что умираю, состояние было настолько плохое, что я Индире напомнил про завещание, которое составил в прошлом году. За целых два часа успел с жизнью попрощаться и сказать Тимуру [другу]: „Классную точку в жизни поставил. Красиво уйду, с горой“», — отметил Набиев.

Он добавил, что подозрение было на камень из почки, который застрял в области паха. После обследования диагноз не подтвердился, но медикам удалось стабилизировать состояние парня, после чего он оправился в отель.