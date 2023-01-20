Уфа вечером 20 января встала в 10-балльных пробках

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня вечером, 20 января, Уфа вечером встала в 10-балльных пробках. Такую оценку заторам на дорогах в города дал сервис «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, пробки образовались на многих улицах города. Столпотворения из транспорта возникли на улицах Софьи Перовской, Мубарякова, Бельская, Пугачева, Воровского, Менделеева, Сочинская, Бакалинская, Степана Кувыкина, Бакиснкая, Габдуллы Амантая, Бородинская, Минигали Губайдуллина, Степана Злобина, Сагит Агиша, 50-летие Октября, Оренбургская, Бессонова, Николая Дмитриева, Братьев Кадомцевых, Южный проезд, Рудольфа Нуреева, Карла Маркса, Большая Гражданская, Аксакова, Ленина Седова, Сельская Богородская, Новоженова, Трамвайная, Вологодская, Первомайская, Уфимское шоссе, Интернациональная, Комсомольская, Шафиева, 50 лет СССР, Революционной, Кирова, Чернышевского, Цюрупы, Заки Валиди, Кировоградская, Бабушкина, Пархоменко, Воровского проспекте Октября, бульваре Ибрагимова и др.

Согласно прогнозу «Яндекс. Пробки», ситуация на дорогах города нормализуется к 20:00.

Напомним, пробки стали для Уфы регулярным явлением. Огромные заторы фиксировались вчера вечером (9-балльные) и позавчера (тоже 9-балльные).