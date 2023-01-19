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НовостиОбщество19 января 2023 13:38

В Уфе вечером 19 января зафиксировали 9-балльные пробки

Огромные заторы на дорогах столицы не дают покоя уфимцам уже четвертый день подряд
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня вечером, 19 января, в Уфе вечером зафиксировали 9-балльные пробки. Такую оценку заторам на дорогах в столице Башкирии дал сервис «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, пробки образовались на многих улицах города. Столпотворения из автомобилей возникли на улицах Софьи Перовской, Мубарякова, Бельская, Пугачева, Воровского, Менделеева, Сочинская, Бакалинская, Степана Кувыкина, Минигали Губайдуллина, Степана Злобина, Сагит Агиша, 50-летие Октября, Карла Маркса, Большая Гражданская, Аксакова, Ленина Седова, Сельская Богородская, Новоженова, Трамвайная, Вологодская, Первомайская, Уфимское шоссе, Интернациональная, Комсомольская, Шафиева, 50 лет СССР, Революционной, Кирова, Чернышевского, Цюрупы, Заки Валиди, Кировоградская, Бабушкина, Пархоменко, Воровского проспекте Октября, бульваре Ибрагимова и др.

Согласно прогнозу «Яндекс. Пробки», ситуация на дорогах города нормализуется к 20:00.

Напомним, пробки стали для Уфы регулярным явлением. Огромные заторы фиксировались вчера вечером (9-балльные) и позавчера (10-балльные).