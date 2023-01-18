В Уфе вечером 18 января зафиксировали 9-балльные пробки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня вечером, 18 января, в Уфе вечером зафиксировали 9-балльные пробки. Такую оценку ситуации на дорогах в башкирской столице дал сервис «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, пробки образовались на многих улицах Уфы. Столпотворения из транспорта возникли на улицах Софьи Перовской, Мубарякова, Менделеева,Сочинская, Бакалинская, Степана Кувыкина, Минигали Губайдуллина, Степана Злобина, Сагит Агиша, 50-летие Октября, Карла Маркса, Аксакова, Ленина Седова, Сельская Богородская, Уфимское шоссе, Интернациональная, Комсомольская, Шафиева, 50 лет СССР, Революционной, Кирова, Чернышевского, Цюрупы, Заки Валиди, Кировоградская, Бабушкина, Пархоменко, Воровского проспекте Октября, бульваре Ибрагимова и др.

Согласно прогнозу «Яндекс. Пробки», ситуация на дорогах города нормализуется к 20:00.

Напомним, пробки стали для Уфы регулярным явлением. Огромные заторы фиксировались вчера вечером (10-балльные) и позавчера (тоже 10-балльные).