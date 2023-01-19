Утром 19 января в Уфе прошел крестный ход

фото: ufacity.info

Сегодня утром, 19 января, в Кировском районе Уфы прошел крестный ход в честь Крещения. Об этом сообщила мэрия.

Как пояснили в администрации, представители духовенства и прихожане прошлись от Свято-Сергиевского кафедрального собора до купели на реке Белой возле спортивно-оздоровительного комплекса «Юность».

Напомним, в крещенскую ночь в семи оборудованных купелях Уфы окунулись почти 3 тыс. человек (в целом по Башкирии – более 13 тыс.). Среди приверженцев православной традиции оказался и премьер-министр республики Андрей Назаров.