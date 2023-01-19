Премьер Башкирии Назаров записал видео из крещенской купели

фото: телеграм // Андрей Назаров

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров записал видео своего купания в крещенской купели. Чиновник опубликовал запись в телеграм-канале ночью 19 января.

– С праздником Крещения Господне, друзья! Благополучия вашему дому, спокойствия, здоровья и Божьей благодати. Окунулся. Чувствую прилив духовных и физических сил. Как вы? – написал глава регионального кабмина.

Напомним, к восьми часам утра 19 января в крещенских купелях Башкирии окунулись более 13 тыс. человек (в столице Уфе – около 3 тыс.).