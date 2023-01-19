За ночь в крещенских купелях Башкирии окунулись более 13 тыс. человек

фото: МЧС РБ

К восьми часам утра 19 января в крещенских купелях Башкирии окунулись 13 318 человек. В прошлом году к тому же времени было больше окунувшихся – около 17 тыс. жителей. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Граждане продолжают пребывать. На всех зарегистрированных местах осуществляется дежурство сотрудников МЧС, республиканских спасателей, медиков, полиции, представителей администраций, – передали в ведомстве.

Напомним, в столице Башкирии Уфе за ночь окунулись почти 3 тыс. человек. Всего в республике открыто 99 купелей. В одной из них окунулся премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров. Он поделился видео в соцсетях.