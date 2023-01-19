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НовостиОбщество19 января 2023 4:18

В крещенских купелях Уфы к утру 19 января окунулись почти 3 тыс. человек

Статистику озвучили в Управлении гражданской защиты
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В крещенских купелях Уфы к шести часам утра 19 января окунулись 2 975 человек, а в целом по Башкирии к восьми часам – 13 318 жителей. Статистику озвучили в Управлении гражданской защиты башкирской столицы и региональном МЧС.

На всех зарегистрированных местах иорданей республики – всего их 99 – дежурят спасатели, медики, полиция и чиновники.

Напомним, в Уфе вечером 18 января для посещений открылись семь купелей. Вот где они находятся:

– на озере Солдатском;

– на озере Кустаревском;

– на реке Белой возле спорткомплексов «Юность» и «Биатлон»;

– на реке Белой в створе улицы Воронежской в микрорайоне Нижегородка;

– на реке Уфе на пляже «Берег солнца»;

– на реке Уфе в районе Князевской переправы.