В крещенских купелях Уфы к утру 19 января окунулись почти 3 тыс. человек

фото: МЧС РБ

В крещенских купелях Уфы к шести часам утра 19 января окунулись 2 975 человек, а в целом по Башкирии к восьми часам – 13 318 жителей. Статистику озвучили в Управлении гражданской защиты башкирской столицы и региональном МЧС.

На всех зарегистрированных местах иорданей республики – всего их 99 – дежурят спасатели, медики, полиция и чиновники.

Напомним, в Уфе вечером 18 января для посещений открылись семь купелей. Вот где они находятся:

– на озере Солдатском;

– на озере Кустаревском;

– на реке Белой возле спорткомплексов «Юность» и «Биатлон»;

– на реке Белой в створе улицы Воронежской в микрорайоне Нижегородка;

– на реке Уфе на пляже «Берег солнца»;

– на реке Уфе в районе Князевской переправы.