В специальной военной операции участвуют 33 депутата из Башкирии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В специальной военной операции участвуют 33 депутата из Башкирии от «Единой России». Среди них есть как мобилизованные, так и добровольцы. Об этом сообщил спикер регионального парламента Константин Толкачев. Он не уточнил число участников СВО от других партий, но отметил, что таковые есть.

– Это депутаты разного уровня – от советов сельских поселений до республиканского парламента, – сказал председатель Госсобрания-Курултая. – Здесь нет разделения по партийному признаку, у всех одна цель.

Толкачев добавил, что весь депутатский корпус республики задействован в решении задач, связанных с проведением СВО. Речь идет о сборе гуманитарной помощи, посещении зоны дислокации военнослужащих, а также принятии законов по их поддержке.

Напомним, в октябре 2022 года говорилось, что в спецоперации участвуют 24 депутата из Башкирии. Два месяца спустя добровольцем на СВО отправился член регионального парламента и президент адвокатской палаты республики Булат Юмадилов.