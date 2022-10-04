24 депутата из Башкирии участвуют в специальной военной операции

24 муниципальных депутата из Башкирии участвуют в специальной военной операции на территории Украины

24 муниципальных депутата из Башкирии участвуют в специальной военной операции на территории Украины. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба регионального парламента.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, среди членов Госсобрания-Курултая тоже есть желающие служить. Отправить их сразу на СВО пока нельзя из-за затянутых юридических процедур по снятию бронирования.

– Сейчас мы готовим необходимые документы для ускорения данной процедуры с тем, чтобы депутаты могли беспрепятственно проходить боевую подготовку и принимать непосредственное участие в военных действиях. Здесь, в тылу, депутаты нужны, но на поле боя они нужны не меньше, – отметил Толкачев.

Он добавил, что башкирский парламент следит за условиями пребывания мобилизованных жителей республики, которые сейчас проходят боевое слаживания в воинских частях России. На днях в пункте дислокации в Саратове их посетили депутаты Салават Хусаинов и Марат Шафиков. Они передали новобранцам посылки от родных, бытовые принадлежности и инвентарь.