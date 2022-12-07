Президент адвокатской палаты Башкирии Булат Юмадилов отправится добровольцем на СВО

Президент адвокатской палаты Башкирии и депутат местного парламента Булат Юмадилов отправится на СВО

Президент адвокатской палаты Башкирии и депутат местного парламента Булат Юмадилов сегодня, 7 декабря, в качестве добровольца отправится к месту боевого слаживания для подготовки к участию в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Булат Гумерович еще летом заявил о своем намерении отправиться на передовую, однако объективные обстоятельства не позволили ему сделать это раньше. Уважаем и поддерживаем его решение, – сказал спикер Константин Толкачев.

Сам 61-летний Юмадилов заявил, что его отец в Великую Отечественную войну стал добровольцем – и он сейчас не может оставаться безучастным. Депутат назвал свое решение «конституционным долгом» по защите родины. Он добавил, что является офицером запаса, старшим лейтенантом, и должен быть не передовой.

Напомним, ранее добровольцем на СВО отправился вице-премьер башкирского правительства Азат Бадранов.