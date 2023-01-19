Хабиров показал архивное фото обсуждения подготовки к 400-летию Уфы

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров показал архивное фото, на котором первый секретарь республиканского обкома Мидхат Шакиров обсуждает с генсеком КПСС Леонидом Брежневым 400-летие со дня образования Уфы. Руководитель региона опубликовал снимок в своих соцсетях 18 января.

– Иногда листаю архивы, воспоминания наших предыдущих руководителей республики. Фотография очень к месту – сегодня мы долго обсуждали в Горсовете Уфы подготовку к 450-летию нашей столицы. Уважение к республике со стороны руководства нашей страны – раньше Советского Союза, а сейчас России – было и есть неизменно, – написал чиновник.

Напомним, еще три года назад мы сравнивали Хабирова с Шакировым: вот что общего между ними есть.