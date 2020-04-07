Сравниваем двух глав Башкирии: чем Радий Хабиров похож на «советского бабая» Мидхата Шакирова

Пока жители Башкирии сидят по домам в режиме самозоляции из-за распространения коронавируса, власти региона делают все, чтобы не допустить пессимистичный сценарий развития событий. Пока медики и санитарные врачи ведут борьбу с опасной заразой, людям советуют обезопасить себя и не выходить на улицу без особой необходимости. Возникает вопрос: чем занять себя во время вынужденного «карантина»? Конечно, читать «Комсомолку»!

Сегодня мы предлагаем сравнить деятельность двух глав Башкирии – одна фигура из уже, можно сказать, далекого прошлого, вторая из времени настоящего. Что общего у одного последних секретарей обкома КПСС Мидхата Шакирова и избранного в прошлом году главы республики Радия Хабирова? Предлагаем свой, своеобразный, и достаточно субъективный ответ на этот вопрос.

Сразу стоит оговориться: мы не претендуем на истину в последней инстанции, а лишь подмечаем общие «хозяйственные черты» двух руководителей Башкирии. К тому же, следует понимать, что времена и политические реалии Мидхата Шакирова и Радия Хабирова совершенно разные. Ну, и напоследок, делаем скидку на срок службы на высшем посту: один «отслужил» в общей сложности 18 лет, а у другого все только начинается.

ПУТЬ В БАШКИРСКИЙ БЕЛЫЙ ДОМ

В политической биографии двух глав республики есть одна общая особенность – первая запись в трудовой книжке. Мидхат Шакиров начинал слесарем на Уфимском паровозоремонтном заводе, а Радий Хабиров трудился учеником фрезеровщика на Ишимбайском заводе транспортного машиностроения.

Перед тем как попасть на партийную работу, Шакиров сделал блестящую карьеру в нефтяной промышленности. В 32 года он уже стал директором только построенного завода геофизических приборов и аппаратуры в Уфе. Как сейчас сказали бы, предприятие это было «системообразующим» и подчинялось напрямую Министерству нефтяной промышленности СССР.

Мидхат Шакиров руководил республикой 18 лет

В свою очередь, Радий Хабиров избрал путь «прослойки интеллигенции» и стал юристом. До назначения на пост руководителя администрации президента Башкирии Муртазы Рахимова он возглавлял юридический факультет, а затем и Институт права БашГУ.

Отдаленное сходство в политической биографии у обоих глав Башкирии здесь только одно: как Шакиров, так и Хабиров в один момент перешли с «хозяйственной» должности на политическую. Первый в 1963 году покинул трест «Нефтепроводмонтаж», где был главным инженером и возглавил Уфимский горком партии (фактически стал мэром Уфы). Второй, как уже говорилось, ушел с должности директора Института права БашГУ и стал рулевым в администрации президента республики.

ПОЛЕЗНЫЕ СВЯЗИ

Есть у бывшего и нынешнего руководителей Башкирии еще одно сходство – оба в свое время завели полезные связи в Москве. Что касается Мидхата Шакирова, то его и вовсе называли другом семьи Генсека КПСС Михаила Горбачева. Подчиненные «советского бабая» даже шутили, что он «открывал ногой двери в любое министерство СССР».

Политическая система страны в советские годы была совсем другая, поэтому руководитель в регионе мог быть одновременно и крупным партийным деятелем на всесоюзном уровне. Так, на пике своей карьеры Мидхат Шакиров стал членом ЦК КПСС и членом Президиума Верховного Совета СССР. Эти подзабытые сегодня регалии, фактически, делали Шакирова одним из представителей политической элиты Советского Союза.

В свою очередь, Радий Хабиров также заработал авторитет у федеральных властей. С 2008 по 2016 годы он работал в Администрации Президента России, где занимался вопросами внутренней политики. Тот факт, что он сохранил свой пост после смены нескольких руководителей управления, в котором Хабиров трудился заместителем, доказывает, что на Старой Площади его ценили.

Сложно сейчас сказать, может ли Хабиров войти в любое министерство, «открывая дверь с ноги», но в состав Президиума Государственного совета России он попал. В последний раз в этом своеобразном «элитном клубе» глав регионов представитель Башкирии заседал в 2013 году.

СТИЛЬ РУКОВОДСТВА

Перейдем, наконец, к сравнению политической деятельности двух руководителей на посту главы Башкирии. И здесь, как выяснилось, у двух политиков намного больше общего, чем могло показаться на первый взгляд.

Во-первых, оба руководителя с первых дней вступления в должность показали себя как жесткие руководители. Подчиненные Мидхата Шакирова вспоминали, что он требовал от подчиненных беспрекословного подчинения и выполнения поручений. Любые попытки спорить с ним воспринимал в штыки и «рубил с плеча». Вспомнить хотя бы историю с Леонидом Сафроновым, которого вынудили уйти с поста и даже попытались подвести под суд. Но время тогда было другое, так что сравнивать тогдашние политические традиции с сегодняшними не стоит.

Радий Хабиров возглавил Башкирию в октябре 2018 года

Про Хабирова с учетом совершенно другой реальности, можно сказать, что стиль его работы в чем-то похож с Шакировым. Вспомнить хотя бы, как он постоянно ругал вице-премьера Михаила Киреева или как отправил в отставку экс-министра здравоохранения Анвара Бакирова на первом же совещании в правительстве. Ну и про уголовное дело в отношении когда-то всесильного вице-премьера Евгения Гурьева тоже забывать не стоит. Нарушения, за которые экс-министр скоро предстанет перед судом, появились не за один день до возвращения Хабирова в республику.

БОРЬБА С АЛКОГОЛЕМ И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИНОВНИКОВ

Помимо жесткого стиля руководства, у обоих руководителей республики есть и что-то общее во «внутренней политике», если так можно назвать республиканскую повестку. Взять хотя бы борьбу с алкоголем.

По воспоминаниям современников Мидхат Шакиров был «воинствующим трезвенником» и начал собственную антиалкогольную кампанию задолго до ее начала на Всесоюзном уровне. Так, например, еще с середины 1970-х даже в Уфе с прилавков периодически пропадали табак и алкоголь. Происходило это не столько из-за дефицита товаров по всему СССР, сколько из-за собственной позиции первого секретаря обкома КПСС по этому вопросу. Некоторые его подчиненные утверждали, что он был бы рад уже тогда ввести сухой закон в БАССР, если бы не спускаемые из Москвы планы по кассовой наличности.

Про ограничения на торговлю алкоголем в определенные дни, которые ввели в Башкирии с приходом Хабирова, известно всем. Даже в длинные новогодние праздники у нас появился «день трезвости» - 3 января.

Еще одна отличительная черта, которая связывает Шакирова и Хабирова – любовь к чистоте. Оба в разное время давали своим подчиненным поручения проводить массовые субботники. Ничего плохого в этом нет, если дело это добровольное, конечно же. Но в бюджетных учреждениях Башкирии уже в нашу эпоху отмечают, что отказаться от них невозможно.

Идея санитарной обработки города силами простых граждан и под чутким руководством партийного актива в эпоху Шакирова вылилась в появление «зеленой пятницы». В этот день на уборку территорий на «красной линии» в центре Уфы выходили сотни преподавателей вузов, сотрудники НИИ и другие представители «прослойки».

Как здесь не вспомнить недавние поручения Радия Хабирова о проведении «санитарной пятницы»? Новая старая традиция вернулась в Башкирию осенью прошлого года и прошла проверку на прочность. Чиновники в городах республики с радостью отчитываются о проведении «мероприятий по санитарной обработке» и выкладывают фотографии в официальных группах администраций в социальных сетях.

Своего предшественника Рустэма Хамитова нынешний глава республики наградил в первые дни на посту

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

В завершении хотелось бы вспомнить одну особенность Мидхата Шакирова, которую нынешний руководитель республики пока не перенял в полной мере, но уже сделал пару шагов в нужном направлении. Речь идет о вручении наград «передовикам производства». Вспомнить хотя бы знаменитых на весь Союз свинарок Дарью Борцову из Белебеевского района БАССР и Ксению Андрееву из Шаранского района. Эти женщины перевыполняли все возможные планы по приплоду скота, получая за это почет, уважение и награды. А особую славу снискала доярка Степановского совхоза Благовещенского района Эльвира Гулина, получившая при ходатайстве Шакирова Героя Социалистического труда и ставшая кавалером четырех орденов.

Не так давно на похожую тропинку ступил и Радий Хабиров. Весной 2019 года он наградил государственными наградами республики хоккеистов уфимского «Салавата Юлаева». Причем голкипер команды Юха Метсола получил высшую награду Башкирии – орден Салавата Юлаева. Мы не сомневаемся в достижениях славных спортсменов, просто напоминаем, что медалей Чемпионата России ребята не завоевали, а «бронзу» КХЛ вручают всем полуфиналистам Кубка Гагарина. Вот так можно просто выполнять свою работу и получить почет и уважение.

Прежде чем завершить наше полностью субъективное сравнение двух руководителей Башкирии, хотелось бы выразить одно пожелание. Мы ни в коем случае не хотим, чтобы правление Радия Хабирова завершилось как 18-летняя эпоха Мидхата Шакирова. Тогда в республике впервые за 40 лет после Великой Отечественной войны вернули продуктовые карточки. Надеемся, нас ничего подобного не ждет.

Мемориальная доска в честь первого секретаря Башкирского обкома КПСС Мидхата Шакирова на доме, где он жил. Уфа, улица Энгельса,1. Фото: Николай Уфаркин.

МНЕНИЕ

Арсен Шаяхметов, политолог БАГСУ о том, почему жители республики в большинстве своем поддерживают жесткий стиль руководства:

- В вопросе формирования стиля руководства у политических лидеров Башкирии можно выделить два аспекта.

Во-первых, исторический. И в стране, и в республике у нас очень сильны традиционалистские черты в политической культуре, основными составляющими которой является безоговорочное преклонение перед авторитетом старших.

Стремительная урбанизация началась лишь в 1950-1960 годы, до этого основная масса населения проживала в деревне – очень консервативном и патриархальном обществе. В башкирские города из сельской местности начали переезжать наиболее успешные и авторитетные «хозяйственники», их авторитарные методы управления хорошо сочетались с принципами кадровых назначений. В этих условиях во второй половине ХХ века и сформировался стиль руководства в БАССР, ярким представителем которого стал Мидхат Шакиров.

Во-вторых, политический. Для политических лидеров в нашей стране характерно не развитие стабильной политической системы, системы «сдержек и противовесов», построение сильных институтов, поддерживающих баланс политических сил, а выстраивание системы «под себя». В этих условиях власть становится всё больше персонализированной, замыкаясь на решениях и взглядах одного человека.