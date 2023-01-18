Хабиров рассказал, как должна измениться Уфа к своему 450-летию

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как должна измениться Уфа к своему 450-летнему юбилею. Задачи, которые властям столицы республики предстоит решить к 2024 года, руководитель региона обозначил в публикации на своей личной странице в социальных сетях.

В первую очередь, по словам главы, необходимо «залечить хронические болячки» Уфы. Под ними Хабиров подразумевает вопросы жилищно-коммунального хозяйства, ямы на дорогах и «убитые» дворы.

Во-вторых, столица Башкирии, как утверждает руководитель республики, к грядущему юбилею должна стать «современным мегаполисом, городом XXI века, привлекательным, умным и комфортным, с продуманной транспортной системой, интересными объектами».