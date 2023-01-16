В Уфе вечером 16 января зафиксировали 10-балльные пробки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня вечером, 16 января, в Уфе зафиксировали 10-балльные пробки. Такую оценку заторам в башкирской столице дал сервис «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, столпотворения из транспорта образовались на многих городских дорогах. Громадные заторы образовались на улицах Софьи Перовской, Менделеева, Степана Кувыкина, Минигали Губайдуллина, Степана Злобина, Сагит Агиша, Седова, Сельская Богородская, Уфимское шоссе, Интернациональная, Комсомольская, Шафиева, 50 лет СССР, Революционной, Кирова, Чернышевского, Цюрупы, Заки Валиди, проспекте Октября и многих других.

Напомним, пробки стали для Уфы регулярным явлением. Огромные заторы в в столице Башкирии фиксировались сегодня утром и в вечер пятницы, 13 января.